Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika