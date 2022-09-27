Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat... - Haberler

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