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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'ye geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'ye gittiği sırada İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceklerini ifade etti ve Starmer'ı yeni görevi için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için geldiği ABD'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğini, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzu ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı yeni görevi için bir kez daha kutladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Nato Politika Haberler

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