Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında NATO Karargahı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

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