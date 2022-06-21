Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede savunma sanayisi iş birliği başta olmak üzere Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Boris Johnson Ukrayna England Politika Haberler

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