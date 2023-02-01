Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki milletim yine AK Parti, yine Cumhur İttifakı diyecek. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki milletim yine AK Parti, yine Cumhur İttifakı diyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki milletim yine AK Parti, yine Cumhur İttifakı diyecek. Bunlarda utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sloganı kullanabilir" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Politika Haberler

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