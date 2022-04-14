Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği işletmenin sahibi: "Heyecanını hala üzerimizden atamadık"

HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaptığı sürpriz ziyaret büyük heyecana neden olurken, Fuat Usta Baklavacısının sahibi ise yaşadıkları heyecanı hala üzerlerinden atamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam iftar sürprizi için Yüksekova'ya geldi. İlk olarak Yüksekova Tümen Komutanlığında Mehmetçikle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Fuat Usta Baklavacısına geçti. Sürpriz bir şekilde baklavacıya giden Erdoğan; iş yeri sahibi, çalışanlarına ve orada bulunan müşterilere büyük heyecan yaşattı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği heyecanını hala yaşıyoruz"

İş yerlerinde hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havası olduğunu ifade eden baklavacı Fuat Erdil, "Ben dün bir misafirlikteydim. Bana bir telefon geldi ve önce bir bakanın geleceğini söylediler. Geldiğimde baya bir yoğunluk vardı. Bakanımızı karşılamaya giderken baktım Cumhurbaşkanımız indi. Bize çok sürpriz oldu. Çok şaşırdık ve çok sevindik. Bizim için gurur vericiydi. Buradan memnun bir şekilde gitti. Çıkışta da Yüksekova halkı tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Sürpriz bir ziyaretti. İftardan sonra bizi ziyaret etti. Yüksekova'da ilk defa olması bizi çok mutlu etti. Güzel geçti, umarım onlarda memnun kalmışlardır. Bireysel olarak biz bir şey iletmedik, ama müşterilerimiz taleplerini dile getirdiler. Birde dışarıdan 'Yüksekova il olsun' diye tezahürat yapanlar oldu. İnşallah olur. Biz ziyadesiyle memnunuz. Hakikaten karşılayınca çok şaşırdık. Çok mutluyuz. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz, minnettarız" dedi

"İş yerimizde hala Cumhurbaşkanımızın havası var"

"Onu yakında görmek ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu" diyen iş yeri çalışanı Derya Melan ise "Cumhurbaşkanımız birden geldi. Habersiz bir şekilde hepimiz çok şaşırdık ve çok gurur verici bir şeydi. İlk defa Yüksekova'da bir iş yeri ziyaretinde bulundu. Meşhur soğuk baklavamızı tattı ve beğenerek yedi. Ona servis yapmak birebir olmak çok heyecan verdi. Çok değişik bir duyguydu, anlatılamaz bir şey. Hala buradaymış gibi bir hava var. İnşallah bir daha görmek dileğiyle. Yine mekanımızda ağırlamak isteriz. Biz büyük bir heyecan içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.