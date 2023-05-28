Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Trabzon'da coşkuyla kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da coşku ile kutlanıyor. Partililer AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak seçim sonuçlarını kutlarken, silah atılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da coşku ile kutlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 üzerinde bir oy alması ile zaferini ilan etmesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanmaya başlayan partililer AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak seçim sonuçlarını kutladı. Kutlamalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da parti binasına gelerek katılırken, çalan seçim şarkıları ile partililer büyük coşku yaşadı. Yine çok sayıda partili de araçları ile konvoy halinde şehir turu attı.

Öte yandan AK Partili yetkililer il genelinde yapılan kutlamalar sırasında silah atılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, seçim zaferinin hüzne neden olmaması istendi. - TRABZON