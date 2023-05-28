Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi Kırklareli'nde Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre kazanması sonrası Kırklarelililer sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre kazanması sonrası Kırklarelililer sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi üzerine Kırklareli'nde kutlamalar başladı. Ellerinde Ak Parti, MHP ve Türk bayrakları alan partililer AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Müzik eşliğinde partililer kutlamalar yaptı. Araç konvoylarının da başladığı kentte yakılan meşaleler ve çalan müzikler eşliğinde partililer yürüyüş yaptı. Kutlamalar daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, herkesin zaferini kutladığını belirterek, "Sizler bu ülkedeki vatansever kimler olduğunu gösterdiniz. Kendi kısa vadeli menfaatlerini ülkesinin uzun vadeli kalkınmasına, gelişmesine değişmeyen insanlar olduğunu gösterdiniz. Yorucu ama zevkli, uzun ama hedefine ulaşan maratonu hep beraber yürüttük. Bu maratonun sonunda bir hedefimiz vardı, tüm dünyanın diz büktürmek istediği Recep Tayyip Erdoğan'ı 21 yıldır iktidarda tuttuğumuz gibi önümüzdeki yüzyıl içinde hazırlayıp iktidara oturtturmak Türkiye'nin yönetimini emin ellere vermek vardı" dedi. - KIRKLARELİ

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