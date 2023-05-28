Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Antalya'da kutlandı

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu.

İl Başkanlığı önünde kurulan platformda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ve kalabalığın katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

AK Parti Antalya Milletvekili Köse, platformdan vatandaşlara yaptığı konuşmada, seçimi Erdoğan'ın ve 85 milyon insanın kazandığını söyledi.

İki aylık süreçte muhalefetin Cumhur İttifakı ile çok uğraştığını dile getiren Köse, milletin yeniden sandıkta muhalefete bir ders verdiğini ifade etti. Köse, " Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşan millet düşmanları, devlet düşmanları, şimdi ne diyor biliyor musunuz? 'Vay canına, çok kutlu bir milletle uğraşmışız.' Bize her yerde bir adam lazım, köyde, mahallede, ilçede, ülkede bir adam lazım, ama adam gibi adam, Recep Tayyip Erdoğan gibi adamlar lazım." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Çokal da vatandaşlara ve Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin doğru zamanda doğru adam Erdoğan'ın desteklediğini belirten Çokal, yerel seçimlerde de aynı desteği görmek istediklerini kaydetti.

AK Parti Milletvekili Taş da Erdoğan'ın bir seçimi de zaferle sonuçlandırdığını söyledi.

AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, vatandaşın bir kez daha desteğini alarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

Müzik eşliğinde sık sık sloganların atıldığı etkinlikte havai fişekler atıldı.