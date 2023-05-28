Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Niğde ve Kayseri'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle meydanları dolduran vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalara siyasi parti temsilcileri ve bakanlar da katıldı.

Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Niğde ve Kayseri'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Nevşehir'de, AK Parti İl Binası önünde toplanan, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri taşıyan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunurken, sürücüler de araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Uçhisar beldesindeki Uçhisar Kalesi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 90 metrekare boyutunda posteri asıldı.

Kalenin çevresinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki kutlama programına AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Kutlama programına AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Aydıncık ilçesi Yenimahalle muhtarı Osman Çıtak, Erdoğan'ın kazanması için adadığı 7 koyunu kestirdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle meydanı dolduran vatandaşlar, çalınan marş ve müziklere eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehir turu attı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara AK Parti Sivas milletvekilleri Abdullah Güler, Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı.

Vatandaşlar meşaleler yakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atıp sevinç gösterisinde bulundu.

Tır, traktör ve otomobilleriyle meydanda toplanan sürücüler ise konvoy yaptı.

Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, meşale yakıp, havai fişek gösterisi yaptı.

Bazı sürücüler araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı.

Kutlamalara, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Nuri Ayduğan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla sevinç yaşayan vatandaşlar, burada kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konuşmasını dinledi.

Kutlamalara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti ve MHP Kayseri milletvekilleri, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları ile belediye başkanları katıldı.

Protokol üyeleri, alanı dolduran vatandaşlara hitap etti.

Kutlamalarda havai fişek atıldı, bazı sürücüler cadde ve sokaklarda araçlarıyla konvoy oluşturdu.