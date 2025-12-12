Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için bulunduğu Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip edildiğini, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapılabilineceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı. - AŞKABAT