Tüm gözlerin çevrildiği Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte görüşme sonrası ilk sözler Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Putin, "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa sürede yürürlüğe konacak" dedi. Öte yandan Putin, tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Kongre merkezindeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. RUS GAZI ÖDEMELERİNİN YÜZDE 25'İ RUBLEYLE YAPILACAK Kremlin'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin'in "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa sürede yürürlüğe konacak" ifadelerine yer verildi. AKKUYU KONUSUNDA ANLAŞMALAR İMZALANDI Açıklamada Putin'in "Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı konusundaki anlaşmalar imzalandı. Ukrayna tahılının büyük bölümünün fakir ülkelere ulaşmasını ümit ediyorum. Ukrayna tahılının büyük bölümünün fakir ülkelere ulaşmasını ümit ediyorum" sözlerine de yer verildi. ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ Putin ayrıca, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor" sözlerine yer verdi. Putin, "Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Politika Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Politika Haberler

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