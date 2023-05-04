Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım Rize'de 80 bin kişi miting meydanını doldurdu Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Cumhuriyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım
Rize'de 80 bin kişi miting meydanını doldurdu
RİZE - Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 80 bin hemşehrisine seslendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika