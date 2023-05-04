Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım Rize'de 80 bin kişi miting meydanını doldurdu Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Cumhuriyet...