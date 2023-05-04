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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım Rize'de 80 bin kişi miting meydanını doldurdu Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Cumhuriyet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım

Rize'de 80 bin kişi miting meydanını doldurdu

RİZE - Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 80 bin hemşehrisine seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Rize Politika Haberler

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