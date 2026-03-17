Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı Rize'de geçirmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı programı kapsamında ana-baba ocağı Rize'ye perşembe akşamı gelmesi ve bayram boyunca Rize'de bulunarak hemşehrileriyle bayramlaşması bekleniyor. Bayram süresince kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesi öngörülen Erdoğan'ın, bayram namazını Güneysu ilçesinde kılacağı ve merhum annesinin ismini taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin de açılışını yapacağı öğrenildi. - RİZE

