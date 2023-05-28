Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önde Olması Manisa'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde önde olması nedeniyle Manisa Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık kutlamalara başladı. YSK'nın kesin olmayan Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması, Manisa'da sevince neden oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde önde olması nedeniyle Manisa Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık kutlamalara başladı. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehir turuna çıktı.

YSK'nın kesin olmayan Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması, Manisa'da sevince neden oldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan AK Parti ve MHP'liler, kutlama yaptı. Çalınan müzikler eşliğinde ellerindeki bayrakları sallayarak Rabia ve Bozkurt işaretleri yapan vatandaşlar büyük bir coşku yaşadı. Bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehir turu atarak, kutlama yaptı.