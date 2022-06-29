Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş düzenlemesi, önergeden çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşıyla ilgili düzenleme, AK Parti milletvekillerinin önergesiyle ek bütçe teklifinden çıkarıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşıyla ilgili düzenleme, AK Parti milletvekillerinin önergesiyle ek bütçe teklifinden çıkarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Ek Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş zammına ilişkin düzenleme de gündeme geldi. 'Cumhurbaşkanı maaşına zam' düzenlemesini ön gören madde, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle, teklif metninden çıkarıldı.Tekliften çıkarılan maddeye ilişkin gerekçede "Bu önerge ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanmaktadır' denildi.
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika