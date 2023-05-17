Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle tahıl sevkiyatı anlaşması iki ay daha uzatıldı
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla tahıl sevkiyatı anlaşmasının iki ay daha uzatıldığını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla tahıl sevkiyatı anlaşması iki ay daha uzadı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika