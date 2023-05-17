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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle tahıl sevkiyatı anlaşması iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle tahıl sevkiyatı anlaşması iki ay daha uzatıldı

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla tahıl sevkiyatı anlaşmasının iki ay daha uzatıldığını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla tahıl sevkiyatı anlaşması iki ay daha uzadı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler AK Parti Ukrayna Rusya Politika Haberler

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