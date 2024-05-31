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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulünde, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulünde, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede Türkiye ile Libya ilişkileri, Libya'daki son gelişmeler, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Libya ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin meşruiyetinin korunarak Libya'da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bir diyalog süreci başlatmanın faydalı olacağını, Türkiye'nin bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Türkiye ve Libya arasındaki enerji iş birliklerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunmasının gerektiğini belirtti.

Filistin davasına Libya'nın verdiği desteği takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın da Türkiye gibi Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının isabetli olduğunu söyledi."

Kaynak: AA / Politika

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