Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'a Türk bayrağı çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşme için geldiği Washington'da konakladığı Blair House'a Türk bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlemiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'taki temaslarını dün tamamlayarak akşam saatlerinde Washington'a gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile bugün görüşecek olan Erdoğan, Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'ta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konakladığı Blair House'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle Türk bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket edecek. - WASHINGTON