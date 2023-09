Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmatik liderliği seçimleri kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Diyarbakır 8. Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Yunus Vuran, 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler hakkında umutlu olduğunu söyledi.

18 yıldır kamu kurumunda çalışan, vatandaşlara kapısını açan ve şu an Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Diyarbakır 8. Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Yunus Vuran, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu edindiği "Karizmatik Liderlik" kitabını çıkarmıştı. Bu kitaptan çıkardığı yorumlar sonucu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması yönünde konuşmuştu.

Kitabının 2. baskısını çıkaracağını ve önümüzdeki sene gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ak Parti'nin birçok şehirde tekrar zafere ulaşacağını belirten Vuran, Diyarbakır halkının seçim için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kayyum idaresinden önceki dönemlerde kente hizmetlerin neredeyse hiç yapılmadığını, kayyumların göreve gelmesiyle beraber kent halkının refaha kavuştuğunu dile getiren Vuran, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel özelliklerine baktığımız zaman kendisinin bir lider olduğunu ve özellikle de liderlik türleri arasında en çok baskın karakterde görülen karizmatik liderlik özelliklerine sahip olduğunu ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatına baktığımız zaman seçim kariyerine 1975 yılında Milli Selamet Partisi'nde başlayıp, 2002 seçimlerinden bu yana yaklaşık 17 seçim zaferini büyük bir çoğunlukla kazandığını görmekteyiz. Tabii burada sadece Cumhurbaşkanımızın liderlik özelliklerinden sonra kendisine ve bu davaya inanmış gönül adamış dava arkadaşlarının da desteği ve çalışmaları ile birer kolektif uyum ve başarı içerisinde, halkımızın desteğiyle rabbimizin inayetiyle 17 seçimi kazandı. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim süreci var. Bu heyecanı bütün ülke olarak hissetmekteyiz. Özellikle Diyarbakır'da bunu daha çok hissediyoruz. Çünkü aziz kentimizin halkı heyecanlı, beklentili ve meraklı. Bu merakı giderecek olan da sandık zamanı seçim tercih hakkını kullanacak olan halkımızın vatandaşımızın takdiridir" dedi.

Doğru adayların gösterilmesi ve halkın teveccühü 'kazanamaz' algısını kırar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin Diyarbakır'ın her bir köşesine hizmet ve yatırımın yapıldığını söyleyen Vuran, "Elazığ, Kahramanmaraş ve Malatya ilimizin örneğini verecek olursak, oradaki belediyelerde iktidara sahip olan AK Parti belediyeleri görev yapmakta. Görev yaptıkları süre zarfında halkın yaşam standardını yükselten, devletin hizmetlerini ve kaynaklarını doğru ve etkin bir şekilde kullanan bir yerel yönetimler olgusu görürken, Diyarbakır'da ise kayyum idaresinden önceki dönemlerde maalesef bunu görememekteydik. Örneğin çöpler toplatılmamaktaydı, içme suları tüketilemez haldeydi, yapılan hizmetler yok denecek kadar azdı. Hizmetler belli bir kesime odaklı olarak kısmen yapılmaktaydı. Ama kayyumlarımızla beraber ve Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda hiçbir ayrım gözetmeksizin memleketin her bir köşesine, her bir noktasına ilçesine ve köylerine beldelerine kadar hizmetler maksimum seviyede götürüldü. Devletin şefkatli anne eli halkın yüreklerini ısıttı. Şu an içme suyu olmayan hiçbir köyümüz yok. Elektriği olmayan hiçbir köyümüz, ulaşım ağı olmayan hiçbir noktamız, beldemiz yok. Allah'ın izniyle doğru adayların da burada aday olarak gösterilmesi ile beraber, halkın da teveccühüyle artık bu dışarıdaki söylem olan 'AK Parti burada kazanmaz, burası HDP'nin kalesidir' gibi yanlış vurguya inşallah bir neşter vuracağız. Bundan sonra Diyarbakır'ın hak ettiği bir belediye ile halkımıza hükümetimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle çok daha güzel hizmetler yapılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız bir şekilde 3 ilde yaptıkları anketler neticesinde yüzde 90-95 üzerinde seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke için bir şans olduğunu, daha uzun dönemler boyunca bu ülkenin başında olması gerektiğini belirten Vuran, sözlerini söyle tamamladı:

"En son şahsım olarak ve benim doktora tez danışman hocamın da destekleriyle beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmatik liderlik özellikleri üzerine bir akademik çalışma yapmıştık. Makale kitaptan ayrı bağımsız ve bunu sadece Diyarbakır ilimizle değil, Şanlıurfa Gaziantep ve Diyarbakır üçlü ilimizden oluşan ve yüzlerce seçmenimiz, yüzlerce insanımızla birebir yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çok güzel akademik çalışma meydana getirdik. Yapmış olduğumuz bu akademik çalışmada yüzde 90-95 üzerinde seçmenlerimiz Cumhurbaşkanımızın bu ülke için bir şans olduğunu ve daha uzun dönemler boyunca bu ülkenin başında olması gerektiğini belirtti. Onun liderlik özellikleri sayesinde, onun ferasetiyle, gayretleriyle bu ülkenin güzel bir yere geldiğinin vurgusunu yaptılar. Bunlar akademik çalışma içeriğimizdeki anketlerde de mevcuttur. ve o makalemizde de yine birçok noktaya da değindik, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu Panelinde, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e tokat niteliğinde verdiği "One minute" çıkışı ile tüm İslam dünyasının haklı takdirini bir kez daha kazanmış ve umut olmuştur. Yine 15 Temmuz Hain FETÖ darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde milyonlar sokaklara dökülerek ülkemizin kaderini bir kez daha değiştirerek birer umut olmuştur." - DİYARBAKIR