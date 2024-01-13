Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir güvenlik toplantısı düzenleyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul'da bir güvenlik toplantısının icra edileceğini açıkladı.

Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde bir güvenlik toplantısının icra edileceğini açıkladı. Altun, paylaşımında güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak edeceğini belirtti. - ANKARA