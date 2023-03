Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta esnafla bir araya geldiği görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta depremzede esnafı ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre, deprem bölgesinde AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret eden Erdoğan, çarşı esnafıyla sohbet etti. Depremzede esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret ettiği bir esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah razı olsun, her hafta geldiniz, her zaman yanımızdaydınız. Bundan sonra da yanımızda olduğunuzu bildiğimiz için 14 Mayıs akşamı sizi balkonda yine aynı şekilde görmek istiyoruz. Bizim de sonuna kadar desteğimiz sizle olacak." dedi.

Ramazan Kara isimli depremzede bir vatandaş da deprem sonrası bölgede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan çadır istediğini belirterek şunları anlattı:

"Öztunç, 'tamam' dedi. Bekledim, çadırları kendi çevrelerine dağıtıyorlar, vermediler. 'Çadır kalmadı, bir dahaki sefere' dedi. Ali Öztunç, iki gün sonra 'Nerede oturuyorsan konumunu at, ben sana konteyner gönderiyim' diye beni aradı. Oğluma, 'ben bilmiyorum, konumu sen at.' dedim. Çocuk konumu attı. İş adamı, 'Genel Merkezi ile CHP Milletvekili Ali Öztunç'un talimatı var. Sana istediğin kadar konteyner verip, yardım yapacağız.' demiş. Çocuk gitmiş, ilçe başkanı falan demişler ki 'Siz, bu Ramazan Kara'nın oğluna nasıl konteyner verirsiniz, bu adam bize ters bir adam.' Çocuk da 'Beyefendi, bizim acımız büyük, benim bekleme şeyim kalmadı.' demiş. Bunun üzerine 'yarın sabahleyin konteynerleri size göndereceğiz, babana da selam söyle.' demişler. Akşam oldu, bekledim, yok. İş adamına telefon ettim, 'Beyefendi ne oldu bizim konteynerler?" dedim. Dedi ki 'Sana konteyner vermemiz için il başkanı, siyasiler karşı çıkıyor. Sana, konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartınla gelip alacaksın.' Ben de 'Ben canlarımı verdim, ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım, sizin gibi vatansızlara ne de üye olur gelirim. Üye olmam. O konteynerleri istemiyorum. Devletim bana 2 konteyner verecekti, 4 konteyner gönderdi. Devletim, bana 2 çadır verecekti, 10 çadır gönderdi. Tırla gıda, odun, kömür gönderdi. Benim, sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Siz, vatan hainisiniz.' dedim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.