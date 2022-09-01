Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Politika Kaynak: AA / Mümin Altaş Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.