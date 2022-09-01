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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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