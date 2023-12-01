Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, Gazze'de ölümleri sonlandırmak için İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinde, Gazze'de ölümleri sonlandırmak için İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım çabaları ve kalıcı barış için yapılması gerekenler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki insani durumun gün geçtikçe, saldırılar sürdükçe daha da ağırlaştığını ve ölümleri sonlandırmak için İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmelerin bölgede 1967 sınırlarında, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını, bu konuda İtalya'yla da yakın iş birliğinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki lider, savunma sanayii, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.