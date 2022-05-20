Boris Johnson ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı net mesaj - Haberler

Boris Johnson ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı net mesaj
AA - Kaan Bozdoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen görüşmede gündemdeki önemli meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.
Erdoğan ayrıca, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.
Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
AA / Kaan Bozdoğan - Politika