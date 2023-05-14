Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrileri oylarını kullanıyor

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşehrileri sbah saatlerinden itibaren oylarını kullanıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti. Rizeli Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Rize'de toplamda bin 4 sandıkta 256 bin 106 seçmen oy kullanacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk oyunu kullandığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Alper Ergüven, "İlk oyumu kulandım, gayet mutluyum" şeklinde konuştu.