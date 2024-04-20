Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Dolmabahçe'de 2,5 saat süren görüşme 17.00 itibariyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasındaki basına kapalı olarak gerçekleşen ve 2,5 saat süren görüşme saat 17.00 itibariyle sona erdi. - İSTANBUL