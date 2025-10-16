Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Kadın girişimci oranımız, 2024 itibarıyla yüzde 18,2'ye yükseldi"

Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadın girişimci oranımız, 2024 itibarıyla yüzde 18,2'ye yükseldi. Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak, inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir" dedi.

Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu 'Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu' paneli düzenlendi. Şişli İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programa Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül ve davetliler katıldı.

"Afrikalı kadınların bilgeliğine şahit oldum"

Panelin açılış konuşmasında Afrika ziyaretlerine ilişkin bilgiler veren Emine Erdoğan, "Yaşadığımız tüm küresel, çevresel ve insani krizlerde kadın eline ihtiyaç var. İşte bu nedenle kadınların Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin merkezinde olması gerektiğine yürekten inanıyorum. Afrikalı kadınların ilham verici gücüne, bilgeliğine, çalışkanlıklarına ve toplumlarına olan katkılarına defalarca şahit oldum ve ilk günden itibaren bu güçlü kadınlarla dayanışma arzusu hissettim. 2016'da Ankara'da Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni kurduk. Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda birçok ülkeden temin ettiğimiz, tamamı kadın emeği ürünleri burada satışa sunduk. O günden beri Afrika Evi aracılığıyla elde edilen tüm gelir, emek sahibi kadınlara ulaşıyor. Kültür alanında da çok özel ve nitelikli çalışmalar gerçekleştirdik. Afrika sefireleriyle birlikte 'Afrika Yemek Kültürü' kitabını çıkardık. Ardından, iki cilt halinde 'Afrika Atasözleri' kitaplarını yayımladık. Her 25 Mayıs'ta Afrika Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Afrika'nın benim kalbimde çok özel bir yeri ve anlamı var. O güzel yurt, ruhumu zenginleştiren, bakış açımı genişleten ve beni insanlığın büyük hikayesine daha çok katkıda bulunmak için ilhamlandıran bir kardeş kapısıdır" dedi.

"2024 yılında kadın girişimci oranı yüzde 18,2'ye çıktı"

Türkiye'deki kadın girişimcilere ilişkin de konuşan Erdoğan, "Dünya Bankası verileri, kadınların işgücüne katılımının ülkelerin milli gelirlerinde milyarlarca dolarlık artış sağladığını ortaya koyuyor. Bu nedenle kadınların ekonomiye entegrasyonu sadece sosyal bir politika değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma modelidir. Türkiye olarak kadınların liderliğini ve girişimcilik becerilerini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu yaklaşımımızın olumlu sonuçları rakamlara da yansıyor. 2002 yılında yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2024 itibarıyla yüzde 18,2'ye yükseldi. Yapılan anketler, Türkiye'de kadınların yüzde 60'ının girişimci olmak istediğini söylüyor. Üstelik Türkiye'deki girişimcilik hikayelerine baktığımızda, kadınların insanlığa hizmet eden fikirlerle öne çıktığını görüyoruz. Bu fikirlerin arasında çevre dostu teknolojiler, sürdürülebilir tarım modelleri, ilaçlar, yenilenebilir enerji gibi birçok yenilikçi proje var" diye konuştu.

"Kadınlar 21. yüzyılında parlayan yıldızı haline gelecek"

Kadınlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini söyleyen Emine Erdoğan, "Afrika kıtasındaki tablo da oldukça etkileyici. Mesela Sahra Altı Afrika, yüzde 26'lara ulaşan kadın girişimciliği oranıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Her ne kadar bu başarılar umut verici olsa da kadınların hala birçok güçlükle mücadele ettiklerini de biliyoruz. Cam tavanlar, finansmana erişim zorlukları, eğitim imkanlarının azlığı ve teknolojik uçurum gibi birçok engeli aşmak zorundalar. O nedenle kadınlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üretmeliyiz. Ortak fonlar, dijital beceri eğitimleri ve mentörlük programlarının bu noktada büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Türkiye ve Afrika genç nüfusları, dinamizmi ve gelişen girişimcilik ekosistemleriyle küresel ekonomide öne çıkan bölgelerdir. Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak, inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir. Bu yüzden dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri, paylaşacak fikirleri olan kadınlara kulak verelim. Adil ve umut dolu bir geleceğe giden yolu kadınlarla birlikte yürüyelim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL