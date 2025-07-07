Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü sona erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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