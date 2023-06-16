Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolu'daki Heykeline Onay Çıkmadı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden önce verdiği söz üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikmek istemiş ancak Erdoğan heykelin yapımına onay vermediğini belirten bir mektup gönderdi. Erdoğan, heykelin yapımı için harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi.

Bolu'ya dikilmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan heykeli için onay çıkmadı. Erdoğan gönderdiği mektupla, heykelini dikmek isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a muvafakat vermedi. Özcan, Erdoğan'ın, kendilerinden heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istediğini belirterek, "Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde Bolu'ya heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği sözü yerine getirmek için geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a bir mektup göndererek, muvafakat istemişti.

Erdoğan'a gönderilen mektuba yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan gelen cevap mektubuna göre; Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi.

İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gönderilen mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."

"Heykelin parasını adil şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - BOLU