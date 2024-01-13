Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı Dolmabahçe'deki toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı. - İSTANBUL