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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Azerbaycan'daki imar faaliyetlerini görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, kalıcı çözümün, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğuna ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğine işaret etti.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda Şuşa'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da kaydetti.

"İklim Zirvesi'ne Türkiye destek verecek"

Azerbaycan'da düzenlenecek İklim Zirvesi'ne yönelik davetlerinden dolayı Aliyev'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, hazırlık sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini aktardı.

Erdoğan zirvede, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan İsrail Gazze İnsan Hakları Çevre Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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