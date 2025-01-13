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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 mesaisi kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 mesaisi kitaplaştırıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programlarının, temaslarının ve çalışmalarının yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programlarının, temaslarının ve çalışmalarının yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayınlandı.

2020-2023 yılları için hazırlanan kitap serisinin devamı niteliğinde olan çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aşkınan koşan yorulmaz" şiarıyla ortaya koyduğu mücadelesini gözler önüne seriyor.

Kitapta, Erdoğan'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye iştiraki, 141 yerli ve yabancı konuğu ağırlaması, 63 yurt dışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ve 38 büyükelçi güven mektubu kabulü yer alıyor.

Bunların yanı sıra çalışmada, Erdoğan'ın yurt içinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış ve tanıtım ile 13 ödül törenine iştiraki de fotoğraflarla, kronolojik olarak sunuluyor.

Öte yandan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerin, hizmetlerin de ortaya konulduğu eser, aynı zamanda bir arşiv çalışması niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılındaki yoğun diplomasi trafiği de Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temaslarını, katıldığı uluslararası zirveleri, ülke ziyaretlerini de içeren çalışma, güçlü liderliği, girişimci ve çözüm odaklı diplomasi vizyonu ile dünya siyasetine yön veren isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi yönünü de ortaya koyuyor.

Millete hizmet yolunda atılan her adım "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı değerlendirmede, Türkiye Yüzyılı'nın sağlam temellerini atan ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında millete hizmet yolunda attığı her adımı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabında bir araya getirdiklerini belirtti.

Altun, "Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabı, lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerini, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, "Daha Adil Bir Dünya" için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesini ortaya koyuyor.

"Aşkınan Koşan Yorulmaz", ömrünü ülkesinin ve milletinin geleceğine adayan, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle durmadan yorulmadan çalışan Milletin Adamı'nın mücadelesidir. Bizler de 'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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