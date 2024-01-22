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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Gezeravcı ise görevi boyunca deneylerini tamamlayıp sonuçları ülkeye getireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'ya başarılar dileyerek, Türkiye'nin uzay çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile yaptığı görüşmede, "Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmasında planlı takvim dahilinde deneylerine başladığını ifade etti. Görevi boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp sonuçları beraberinde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alacağını kaydeden Gezervacı, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ortama çok hızlı şekilde uyum sağladım. Çalışmalarıma planlandığı şekilde devam ediyorum" diye konuştu.

"En uygun aday sendin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin yetiştirdiği bir pilot olarak bu görev için en uygun adayın Gezeravcı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Fakat bu kez pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin. Zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor" sorusuna Gezeravcı şöyle cevap verdi:

"Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ortamı dünyadan ayıran en önemli fark yer çekiminin mikro düzeyde olması. Hissettiğimiz etkilerin çoğu buna bağlı. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Dolaşım, kas ve iskelet sistemi başta olmak üzere tüm vücudumda bunu hissediyorum. Örneğin burada normalde tüm vücudumuzda yayılması gereken kan vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Basınç değişikliği nedeniyle görme bozuklukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları etkileri ve daha pek çoğunu anlamak ve önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyorlar. Ben de burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum."

İnsanlı ilk uzay misyonunun bilime önemli katkılarda bulunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları imza atmış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni bir dönemin kapısını araladık"

Ülke tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığı yolda Gezeravcı'ya başarılar dileyen Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek" diye konuştu.

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek olan Gezeravcı, bu kapsamda ilk bağlantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Alper Gezeravcı Uzay Politika Haberler

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