Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk projemiz Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası ile maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk projemiz Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası ile maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk projemiz Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası ile maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika