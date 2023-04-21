Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk projemiz Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası ile maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk projemiz Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası ile maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız."