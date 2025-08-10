Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

