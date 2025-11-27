Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo,??????? iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Papa 14. Leo,??????? daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.