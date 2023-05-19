Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi
İSTANBUL - Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde kabul etti. Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023