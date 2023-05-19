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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi

Politika Haberleri

Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Sinan Oğan Politika Haberler

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