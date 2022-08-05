Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen görüşme sona erdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Suriye'deki durum ve Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatına... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Suriye'deki durum ve Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatına yönelik yapılan anlaşmanın detayları ile ilgili Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen görüşme tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin sona ermesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Soçi kentindeki Sonatoryum Rus binasından ayrılarak, Soçi Uluslararası Havaalanı'ndan Türkiye'ye dönüş yoluna geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilen ikili görüşme öncesinde yaptığı basın açıklamasında, "Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeye rahatlama getirecektir" ifadelerini kullanmıştı. (Erhan Altıparmak - İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Politika Güncel Haberler

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