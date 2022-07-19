Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Astana Üçlü Zirvesi marjında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Astana Üçlü Zirvesi marjında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki baş başa görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Politika Haberler

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