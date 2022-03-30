Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev heyetler arası görüşme gerçekleştirdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, mevkidaşı Mirziyoyev'e orijinali Topkapı Sarayı'nda bulunan Ali Şir Nevai'nin Külliyat-ı Nevayi özel tıpkıbasımını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı'na katılacak. - TAŞKENT

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Politika, Haberler

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