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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Görüşmesi Sonuçlandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmesi sona erdi. Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un görüşmesi sona erdi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Cezayir Politika Haberler

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