Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Görüşmesi Sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmesi sona erdi. Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.