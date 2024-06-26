Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi sona erdi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.