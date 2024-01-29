Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'ya ilçe adaylarını tanıtmak için geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Bursa'ya geliyor. Tanıtım toplantısı Nilüfer ilçesi TOFAŞ Spor salonunda düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü ilçelerin aday tanıtımı için Bursa'ya geliyor
Sosyaltv.com.tr internet sitesinin haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Bursa'ya geliyor. Tanıtım toplantısı Nilüfer ilçesi TOFAŞ Spor salonunda düzenlenecek. - BURSA