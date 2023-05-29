Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde de rekor tazeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en fazla oy aldığı Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat ve Rize'de 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde de rekor tazeledi. Erdoğan, 10 ilde açık ara önde bitirdi ve depremden etkilenen illerde de destek aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en fazla oy aldığı Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat ve Rize'de 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde de rekor tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi ikinci turda da 10 ilde açık ara önde bitirdi. Bayburt yine en çok desteği veren il olurken, depremden etkilenen iller de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini sürdürdü.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,18 ile kazanan Erdoğan, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da 10 ilde Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Erdoğan en çok oy aldığı illerde 2. turda da rekor tazeledi. Buna göre Bayburt'ta ilk turda yüzde 78,86 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turda oyunu yüzde 82.45'e çıkardı. Erdoğan'ın Gümüşhane'de ilk turda yüzde 74,42 olan oy oranı ikinci turda yüzde 78,54'e yükseldi.

Çankırı, Yozgat ve memleketi Rize'de de oy oranlarını yükselten Erdoğan, Çankırı'da yüzde 72,13'ten yüzde 76,76'ya, Yozgat'ta yüzde 72,70'ten 76,36'ya, Rize'de ise yüzde 72,79'dan 75,86'ya yükselen bir oy oranı elde etti.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde deprem illerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güven sandık sonuçlarına da yansıdı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde seçmen, tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Birinci turda yüzde 70 oy ile en yüksek desteği veren Kahramanmaraş ikinci turda da yüzde 75,43'lük oy oranı ile en yüksek desteğini veren il oldu.

Hatay'da 14 Mayıs'taki seçimlerde Kılıçdaroğlu önde iken, bu seçimde Hataylılar tercihini yüzde 50.12'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı. - ANKARA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023