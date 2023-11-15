Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz"
Kaynak: AA / Politika