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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili planda Filistin'e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA / Politika

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