Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak'ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY'nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak'ın huzur ve güvenliğini Türkiye'den ayrı görmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti. - ANKARA