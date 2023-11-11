Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin yapılacağı merkeze geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin yapılacağı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin yapılacağı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konferans merkezine gelişinde, Suudi yetkililer karşıladı. Liderler, aile fotoğrafının ardından zirve toplantısına geçti.
Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.
Kaynak: AA / Politika