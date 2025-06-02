Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatımız 111 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatında son 1 yılda yüzde 1,9 oranında yani 5 milyar dolar net artış sağladık"

"Biz bunlar gibi küçük hesapların değil, büyük hedeflerin peşindeyiz"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.